Camille Mesnard, Marielle Jovine et leurs élèves Juliette et Alexandre au micro de Mélanie Masson

Camille Mesnard et Marielle Jovine de Stage CM, originaires de Carnoux en Provence, proposent depuis quelques mois des stages de Comédie Musicale pour les 11-18 ans, sans prérequis de niveau.

👇 Ecoutez-les lors de l'émission de ce samedi 14 juillet avec leurs adorables élèves Juliette et Alexandre, au micro de Mélanie Masson sur France Bleu provence 🌟 🎙

RETOUR SUR LES STAGES 2018

Les 24 et 25 Avril ont eu lieu 2 stages d'une journée : découverte de la Comédie Musicale. Voici le résultat final de ce qu'ils ont appris en une seule journée !

8H30 les premiers enfants arrivent timidement, ils se regardent dans le blanc des yeux, finalement très peu se connaissent !

9H la journée débute ! Petit échauffement histoire de se réveiller, de réveiller son corps et d’être prêt pour la journée qui nous attend. Puis on commence par des exercices de théâtre, des improvisations en groupe et deux par deux, pour apprendre à se connaître, apprendre les prénoms, avoir confiance l’un en l’autre, … l’alchimie prend vite, ils sont tout de suite très à l’aise, on peut passer à la suite !

On en profite pour questionner et définir avec les enfants ce qu’est pour eux, la comédie musicale. Ils nous parlent tout de suite de chant, de danse mais ils n’avaient pas conscience de l’importance du théâtre. On a aussi découvert lors de cet échange que la moitié d’entre eux n’avaient jamais pratiqué un de ces arts ! Parfait ! A ce moment là on se dit qu’on est au cœur de nos envies : faire découvrir et apprécier notre passion ! Challenge accepted !

Et c’est parti ! La chanson qui va nous accompagner dans la journée : MAMMA MIA !

Evidemment, vous allez me dire : grand classique ! Pour vous et moi oui, mais pour eux...c’est une découverte de plus !

On commence par apprendre la chanson, partition à la main ! C’est fou ce que les enfants apprennent vite !

On se lance même avec certains dans l’apprentissage d'harmonies ! Incroyable !

Une fois la mélodie et le rythme intégrés, on peut passer à la phase chorégraphie. On apprend ensemble le refrain et ensuite chacun part en groupe pour mettre en pratique ce que l'on a appris jusqu’à présent. Ils doivent créer une mise en scène, une chorégraphie sur les couplets. C’est l’effervescence d’idées, de fou-rires et de créativité !

Nous les aidons à affiner et mettre en forme leurs idées. Tout est prêt, nous passons à la phase finale : chaque scène est filmée, les voix sont enregistrées. La réalisation d’une vidéo rend cette journée inoubliable !

17H Il est temps de se quitter. Alexia, Juliette, Rafael, Thomas, Ninon…. s’échangent leurs numéros, repartent le sourire aux lèvres en nous disant "à bientôt hein ? »

De notre coté on est épuisées mais tellement heureuses de ce qu’on vient de vivre, de ce qu’on a pu leur transmettre et ça nous conforte dans l’idée de proposer des stages complets d’une semaine cet été à Carnoux, Aubagne et la Ciotat !

Marielle Jovine