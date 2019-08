C'est parti pour le 62e festival de Confolens!

Du 12 au 18 août, le festival de Danses et Musiques du Monde de Confolens va rythmer la vie de la cité charentaise. Plus de 80 spectacles, 400 artistes et une foule de bénévoles, vont écrire une nouvelle page d'un festival ancré dans le paysage culturel. Et cela dure depuis 62 ans!

Confolens, France

Une référence culturelle

Tout au long de la semaine, la petite cité charentaise de Confolens, s'apprête à accueillir une dizaine de groupes venus du monde entier. Hongrie, Paraguay, Congo, Biélorussie, Nouvelle Calédonie et tant d'autres pays seront à l'affiche de ce festival devenu une référence culturelle en la matière. Rendez-vous incontournable des amateurs de musiques traditionnelles, les organisateurs attendent près de 100 000 personnes sur toute la durée du festival.

Une armée de bénévoles

Une armée de bénévoles travaille dans l'ombre du festival © Radio France - Frédéric Cano

Vendeurs, serveurs, chauffeurs, traducteurs, ils et elles seront plus de 300 bénévoles cette année encore(photo). Une armée de petites mains sans qui le festival ne pourrait pas avoir lieu. Parmi ces bénévoles, Elia est responsable de la commission spectacle, qui a planifié les horaires de passage des groupes :"Il nous faut un an pour le faire, c'est énorme!"

7000 repas servis en 7 jours

Les 300 bénévoles et les 400 artistes se retrouvent au self du collège pour prendre leurs repas. Au total plus de 7000 plateaux seront servis pendant le festival :"On sert environ 450 repas le midi et autant le soir"-confie Raphaël, chef cuisinier.

Retrouver le programme du festival sur www.festivaldeconfolens.com