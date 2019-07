Avignon, France

Carmen de la cancion une douleur fièreet hispanique. - Compagnie du I

Chignons haut perchés, robe rouge, jambes interminables, Carmen est de retour ! Toujours flanquée de Dolorès, sa traductrice, son assistante, son poisson pilote et Gonzalez pianiste entre Pierrot et Gelsomina.

Rien ne résiste à Carmen : Luz Casal, Françoise Hardy, Peggy Lee. Mais avec Paolo Conte des souvenirs se réveillent, le récital tangue. Et ça disjoncte un peu partout.

Carmen de la Cancion, c’est la passion d’Almodovar pimentée par le délire d’Helzapoppin et les extravagances de Carmen Miranda.

On s’amuse et on s’attache à ce trio improbable qui plie, se bouscule mais ne rompt pas. Et ça roucoule ou ça swingue plutôt bien

« Carmen de la cancion » una palabra Olé !