Celtic Legends en spectacle à l'Arsenal de Toul

Le 31 mars 2017 Celtic Legends sera en spectacle à l'Arsenal de Toul et France Bleu vous fait gagner vos places !

Celtic Legends fête son quinzième anniversaire avec un nouveau spectacle 15th Anniversary Tour qui va parcourir la France en 2017 du 11 février au 31 mars

Le spectacle

Né dans les plaines du Connemara en 2001, Celtic Legends a été créé par une petite équipe de jeunes artistes talentueux de Galway réputés pour leur contribution au développement de la culture irlandaise et la mise en valeur de son originalité. Les musiciens sont issus de la musique irlandaise et n' utilisent donc que des instruments traditionnels : le frénétique violon est soutenu par les rythmes puissants du Bodhran ( instrument à percussion) et ceux plus mélodiques de la guitare, la langoureuse Uilleann pipe (cornemuse irlandaise), le penny whistle (flûte irlandaise) ou encore l’accordéon. Le tout est ponctué de chansons relatant l’histoire meurtrie du peuple de l’île d’Émeraude.

Les danseurs sur scène - Celtic Legends

Les Danseurs

Tous les danseurs et danseuses ont débuté l’apprentissage des claquettes irlandaises dès l’âge de 4/5 ans en général. La maîtrise de cet art est un long processus qui implique de la persévérance et de l’assiduité en plus du talent. Les compétitions locales, régionales, nationales et internationales font parties intégrantes de ce processus et sont la finalité même de cet apprentissage rigoureux. Il faut garder à l’esprit que la musique et les danses irlandaises font partie intégrante du patrimoine culturel irlandais au même titre que la langue irlandaise, la littérature, etç…. Ces danses ont été découvertes par le public à partir de 1994 lorsque Riverdance a emporté l’eurovision.

Encore un peu de danse celtique

Envie de voir ce spectacle ? Écoutez France bleu pour remportez vos places.