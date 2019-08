Championnat de France des vaches sans corde : Alexandre Duthen, l'écarteur challenger

La 16ème édition du championnat de France des vaches sans corde a lieu jeudi soir à Vieux-Boucau. Parmi les six écarteurs sélectionnés, Alexandre Duthen est en tête de l'Escalot des vaches sans corde. Il a remporté une seule fois le championnat, en 2014. France Bleu Gascogne l'a rencontré.

Vieux-Boucau-les-Bains, France

Jeudi soir, les arènes de Vieux-Boucau accueillent les championnats de France des vaches sans corde. Une compétition un peu particulière, puisque les 6 écarteurs sélectionnés vont affronter de jeunes vaches, qui vont entrer pour la première fois dans une arène. Des vaches landaises qui débutent leur carrière en étant travaillées sans corde. Pour cette seizième édition du championnat, ce sont les 6 meilleurs écarteurs de l'Escalot, la saison régulière, qui vont s'affronter. Chacun rencontrera deux vaches sans corde.

Alexandre Duthen, le challenger

Parmi les six écarteurs, on retrouve Louis Navarro, qui a remporté le championnat l'année dernière. Mais on pourra aussi admirer Alexandre Duthen, 30 ans, le challenger de cette compétition. Sacré une seule fois champion des vaches sans corde, en 2014, le Landais n'a jamais gagné le championnat depuis. Pourtant, il est actuellement à la tête de l'Escalot des vaches sans cordes.

Si l'écarteur de la Ganaderia Armagnacaise se dit serein, il reconnait que les concours de vaches sans corde dépend des vaches que l'on rencontre : "C'est pas mal d'incertitude, l'inconnu total. J'espère que les vaches vont jouer le jeu, que ça va transmettre de l'émotion. Si je n'ai pas ça, je vais avoir du mal à faire ce que je veux. Ce que j'aime surtout, c'est écarter les bras croisés, quand la vache s'enroule et transmet de l'émotion." Cette année, Alexandre Duthen compte bien "donner le meilleur de lui même, et surtout prendre du plaisir."

Écarteur depuis 11 ans, Alexandre Duthen travaille en tant que jardinier-paysagiste. Malgré plusieurs blessures, il a toujours souhaité poursuivre sa passion : "J'aime l'adrénaline que ça procure. Parfois j'ai pensé à arrêter, mais à chaque fois j'ai repris la course landaise, c'est ma passion."

Coup d'envoi à 21h30 aux arènes de Vieux-Boucau

Face à Alexandre Duthen, de la ganaderia Armagnacaise, on retrouve donc Louis Navarro, champion des vaches sans corde 2018, Cyril Dunouau, vainqueur du concours de Dax en 2017. Mais aussi Romain Clave, champion des jeunes écarteurs en 2012, et Gauthier Labeyrie, champion de France des écarteurs 2018 et Florian Lahitte.

Coup d'envoi du championnat à 21h30 aux arènes. Vous pouvez acheter vos places jeudi à l’office de tourisme et le soir aux arènes . Les places sont à 15 €, et l'entrée est gratuite pour les moins de 15 ans. Les sauteurs de chaque cuadrilla compléteront le spectacle.