Cherbourg est-elle une ville assez animée l'été ? Les touristes répondent...

Cherbourg, France

Le festival Fanfar’août c'est tous les samedis du mois d'août à 16h, un festival dédié aux arts vivants au cœur de la ville Place de Gaulle ! Théâtre de rue, situations burlesque et humour décalé. Un événement familial. Ce samedi après-midi c'est la compagnie "Acid kostik" avec "Sandy et Le Vilain Mc Coy " qui a fait le show. Sorte de Western décalé et comique. Un spectacle qui a attiré du monde. L'occasion de demander aux touristes et aux locaux s'ils trouvaient que l'été une ville comme Cherbourg était assez animée ? Exemples de réponses :

"C'est super, très agréable, très animé", "Moi je trouve qu'il n'y a pas assez d'animations le soir", "moi j'ai bien aimé les restaurants, le marché c'est vivant !" "Dommage que les bars et les restaurants ferment trop tôt" "Il faudrait faire vivre les quais avec les bateaux" "Y'a du mieux quand même mais il y a encore des efforts à faire"

Dernier RV du festival Fanfar’août : samedi 24 aout : AIAA Compagnie avec « Argent, pudeurs et décadences » une pièce de théâtre insolente et surréaliste qui plonge dans le royaume délirant de la monnaie. Qu’est-ce que l’argent ? D’où vient-il ? À quoi sert-il ?