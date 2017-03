Clone de ZEF : Son nouveau spectacle "Père, Grand'père et Repère"

Zef est chaque matin sur France Bleu Nord à 7h55, où, avec son humour décalé et cuisiné à la sagesse populaire, il répond à une question d’actualité. Zef n’est pas uniquement chroniqueur sur France Bleu Nord...

Il est un artiste complet : chanteur, comédien, humoriste, conteur... en tout cas une personnalité qui commence à laisser son empreinte dans la région sur scène (le spectacle le plus joué au Croque-Notes). Et sur CD, Zef devient le comédien auteur qui raconte des trucs vrais sur les gens de son pays parce qu’il connaît aussi beaucoup les gens d’ailleurs...

Produit par Vérone Production, et après « Perds pas l’Nord » et « En Solo » ZEF a écrit un nouveau spectacle « Père, Grand ’Père et Repère » .Après avoir arpenté les planches de son grenier personnel avec les souvenirs d'un gars du Nord, ZEF met en scène ce que nous avons toutes et tous vécu avec nos propres repères. Fille, garçon, mère, père, grand'mère, grand'père, ZEF retrace avec justesse, émotion et drôlerie les différents tableaux de notre vie, où chacun retrouvera son propre champ d'expérience.

Les prochains rendez-vous de ZEF :

Espace CASADESUS à Louvroil le 14 avril à 19h30

