MARSHALL & ALEXANDER - 27.-29.08.19 Freilichtbühne Ötigheim

Das Beste vom Grand-Prix & ESC Eurovision Song Contest

Stargast: JOHNNY LOGAN (3x Grand-Prix-Gewinner)

(Zuschauerbereich überdacht – Konzert wetterunabhängig)

Zwölf Punkte - Twelve Points – Douze Points – Dodici Punti für Marshall & Aexander und Ötigheim.

Affiche de l'événement - MW Promotion

Von Abba bis Udo Jürgens von Nicole bis Celine Dion von Stefan Raab bis Conchita Wurst. An den drei Konzerten werden die großen Hits wie Waterloo, Rise Like A Phoenix, Halleluja, Fly On The Wings Of Love, Ein Bisschen Frieden und viele mehr erklingen. Aber auch Lieder die allen in Erinnerung geblieben sind, auch wenn diese nicht ganz oben standen.

Marshall & Alexander sind prädestiniert die großen Hits der größten Musikshow der Welt zu präsentieren. Mit ihrer stimmlichen Vielseitigkeit können sie die ganze Historie dieses weltweiten Ereignisses abdecken. In über sechs Jahrzehnten wurden unzählige Grand Prix Geschichten geschrieben. Karrieren wurden geboren und Karrieren wurden beendet, bevor sie überhaupt begonnen haben. Und über allem stehen die großen Hits, denen sich niemand entziehen kann.

Marc Marshall: „Es freut mich unglaublich, dass mein Freund Johnny Logan an allen drei Abenden mit dabei sein wird. Er hat Grand Prix Geschichte geschrieben. Dreimal hat er den Wettbewerb gewonnen. Zweimal als Sänger und einmal als Autor. Mit ihm kommt eine internationale Legende nach Ötigheim.“

Frank Lauber, der Musikalische Leiter der Show, wird auch in 2019 wieder eine fantastische Band präsentieren. Einige der Musiker haben sogar schon Grand Prix Gewinner begleitet und so werden es sehr emotionale und fröhliche Abende.

Jay Alexander: „Es ist wirklich unfassbar, dass wir seit 2001 auf Deutschlands größter Freilichtbühne auftreten. Dieses Privileg inspiriert uns und so entstehen auch jedes Jahr neue, exklusiv für Ötigheim entwickelte Programme. Das Thema Grand Prix & ESC verbindet Generationen. Ich freue mich riesig darauf. Da kann ich nur Danke sagen, an alle die das jedes Jahr möglich machen!“

