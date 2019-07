Des caravelles & des batailles

Elena Doriatto et Benoît Piret co-signent la mise en scène de cette création collective à l’affiche à 17H du Théâtre des Doms. Jusqu’au 27 juillet, relâche le 16 et 23.

Avignon, France

Un voyageur arrive dans un château où il est attendu quelque part au cœur d’une montagne. Avec ses hôtes il contemple, décrypte, disserte autour des toiles qui ornent les murs du château.

Certains vont partir mais restent là. D’autres reviennent après une simple marche. D’autres encore se préparent à la réception d’un prix Nobel.

On ne sait pas qui ils sont, d’où ils viennent et ce qu’ils font. Mais on voit qu’ils s’écoutent, se soutiennent, s’apprécient. Dans « Des caravelles et des batailles » on ne sait pas où l’on est, ni où ça va. Mais à l’instar des protagonistes, on s’y sent bien et l’on n’a pas envie de partir.

« Créer des foyers d’imagination est l’acte le plus politique, le plus dérangeant que l’on puisse imaginer » tout est dit dans cette citation d’Heiner Mühler et à la sortie « Des caravelles et des batailles ».

Michel Flandrin.