Des compagnies bourguignonnes au festival Off d'Avignon

Sept compagnies soutenues par la région Bourgogne-Franche-Comté se produisent ce lundi 15 juillet 2019 au festival Off d'Avignon. Elles viennent présenter des extraits de leurs créations en cours. Une première pour la compagnie dijonnaise IDEM COLLECTIF.

Des spectacles à l’affiche par milliers pour cette édition du OFF 2019.

Dijon, France

Le 73e festival d'Avignon bat son plein et ce lundi 15 juillet 2019, ce sont sept compagnies bourguignonnes qui s'y produisent. Elle sont soutenues par la Région Bourgogne-Franche-Comté pour un événement baptisé "Lectures en cour(s)". Une journée organisée en partenariat avec l’association Avignon Festival & Cies et le soutien technique de l’ARTDAM. Une journée destinée aux programmateurs et aux coproducteurs, auxquels sont présentées des lectures d’extraits de spectacles en cours de création.

"C'est une chance" Aline Reviriaud, autrice et metteuse en scène de la compagnie dijonnaise IDEM COLLECTIF

"Faire entendre le processus de création dans un lieu tel qu'Avignon, c'est déjà une chance, car c'est là où ça se passe pour les pros du théâtre" explique Aline Reviriaud. Autrice, metteuse en scène et directrice artistique de la compagnie dijonnaise IDEM COLLECTIF, elle avoue "un grand bonheur plus que du trac à se produire à Avignon". La compagnie dijonnaise y présente sa prochaine création, Que tout s'enflamme, nous attendrons.

La compagnie dijonnaise Idem Collectif - Laure Villain / IDEM COLLECTIF

Des lectures de 50 minutes

La contrainte est simple pour les sept compagnies invitées par la Région : elles ont 50 minutes pour faire découvrir leur prochaines créations. "C'est vraiment rentrer dans le laboratoire de création" précise l'autrice.

Pour Aline Reviriaud, autrice et metteuse en scène de la compagnie dijonnaise Idem Collectif, c'est une vraie chance de se produire à Avignon. Copier

Des lectures pour séduire des programmateurs

Cette lecture c'est aussi "un espace pour présenter notre travail", explique Marion Chober, la metteuse en scène de la compagnie Esquimots. Cette autre compagnie dijonnaise présente des extraits de sa prochaine création, La compétition. "De nombreux professionnels sont présents sur place et on espère que ce temps va permettre de nous faire connaitre et donner envie à des théâtres de nous soutenir."

Cette présence à Avignon est une opportunité pour séduire des programmateurs, explique Marion Chober, metteuse en scène de la compagnie dijonnaise Esquimots. Copier

Le programme de "Lecture en cour(s)" c'est ce lundi 15 juillet 2019 au festival Off d'Avignon, au Village Pro du OFF, 1 rue des Écoles à Avignon ((entrée libre).