Sarlat-la-Canéda, France

Le théâtre a investi la ville de Sarlat depuis le 19 juillet à l'occasion du festival des jeux du théâtre. De nombreux comédiens jouent sur les planches des scènes de plein air jusqu'au 4 août. Mais, avec, leurs metteurs en scène, ils viennent aussi à la rencontre des spectateurs, lors de conférences les lendemains des représentations. A chaque pièce de théâtre, sa rencontre.

On ne partage pas toujours nos émotions après une représentation de théâtre. Ici, pendant ces moments d'échanges, c'est possible." Eliette, 63 ans, spectatrice.

Le lundi 31 juillet, une bonne cinquantaine de personnes était réunie à l'hôtel Plamon, au cœur de Sarlat, pour rencontrer les comédiens du Silence de la mer, d'après la nouvelle de Vercors, publiée clandestinement en 1942 et mise en scène depuis 2012 par Gilbert Ponté.

Eliette est assise au premier rang. La sexagénaire est une spectatrice de la première heure du festival. Elle n'a pas manqué une seule conférence : "on ne partage pas toujours nos émotions après une représentation de théâtre. Ici, pendant ces moments d'échanges, c'est possible. En plus, ajoute-t-elle, lorsqu'une pièce m'a moyennement plue, j'ai les explications et je comprends les choix du metteur en scène". Mais, si les conférences éclairent les spectateurs, elles sont aussi utiles aux comédiens.

Joël Abadie et Maryan Liver, deux des comédiens du Silence de la mer, présentée au Festival des jeux du théâtre de Sarlat. © Radio France - Mathilde ERRARD

Dans Silence de la mer, pendant la seconde guerre mondiale, un jeune officier allemand réquisitionne une chambre dans une maison de la France profonde occupée. Ses hôtes, forcés, ne lui adressent pas la parole, par patriotisme. Joël Abadie joue ce jeune allemand qui, malgré tout, monologue sur la politique, la beauté, la guerre ou encore les arts, pendant toute la pièce face à ses hôtes. Pour le comédien,"les échanges avec les spectateurs sont extrêmement enrichissants. Ces personnes nous font part de leur témoignage et cela prolonge notre travail et notre engagement sur scène".

Maryan Liver joue un des hôtes français. "On touche a des choses tellement profondes chez les gens que cela fait beaucoup de bien d'en parler et de ne pas simplement se quitter à la fin de la pièce en se disant "merci au revoir"."

Les derniers coups de bâtons du festival des jeux du théâtre de Sarlat seront frappés samedi soir. Sur les deux semaines de festival, 19 pièces sont jouées pour cette 67ème édition.