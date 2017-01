Douze heures, pauses comprises "2666" performance théâtrale à la MC2 Grenoble

Après sa brillante adaptation des "Particules élémentaires" de Michel Houellebecq, Julien Gosselin est de retour à la MC2 pour livrer sa vision de "2666" roman fleuve du Chilien Roberto Bolaño. C'est une plongée de douze heures à laquelle nous convie le metteur en scène.

Après le flamboyant Particules élémentaires accueilli à la MC2 en 2015, Julien Gosselin s’attaque au roman-monde (plus de 1000 pages !) 2666 de Roberto Bolaño, l’une des voix emblématiques de la littérature latino-américaine contemporaine. Une œuvre monumentale brassant genres, époques, villes et personnages dans un maelström de sensations multiples. Une traversée homérique qui sera créée au Phénix de Valenciennes et jouée à Avignon, pour une plongée exceptionnelle dans une oeuvre littéraire.

De l’Europe en ruines d’hier jusqu’aux tumultes du Mexique contemporain, Roberto Bolaño tisse les fils d’un texte choral entremêlant polar, histoires d’amour, réalisme magique et récit de guerre avec une prodigieuse ambition romanesque. Onze comédiens et deux musiciens sur scène déploient l’œuvre, mais aussi sa narration foisonnante parfois proche d’une série télé avec suspense et rebondissements. Un spectacle puissant, généreux et titanesque, pour s’abandonner au souffle dramatique et poétique d’un geyser textuel.

2666 - Simon gosselin

2666

Texte d'après "2666" de Roberto Bolaño, adaptation et mise en scène Julien Gosselin, avec Rémi Alexandre, Guillaume Bachelé, Adama Diop, Joseph Drouet. À la MC2 Grenoble samedi 14 et dimanche 15 janvier de 11h à 23h environ (avec quatre entractes)