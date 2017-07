"Epinal Bouge l'été" en partenariat avec France Bleu

La ville d’Épinal propose des concerts et des spectacles pour les familles, pour permettre à tous de partager des moments riches en émotions et en découvertes, durant tout l’été. Du vendredi 7 juillet au vendredi 18 août des concerts et des spectacles gratuits vous son proposés.

Tous les vendredis soirs :

Place des Vosges, des concerts sont proposés avec une programmation diversifiée : swing, blues rock, chanson française festive et de qualité….. , des répertoires fédérateurs, avec bonne humeur et belle ambiance garanties

Le programme:

7 juillet : Sonando

14 juillet : Les gars dans le coin

21 juillet : Camagua

28 juillet : Dumpstaphunk

4 août : Fred Chappelier / Dale Blade / The Gents

11 août : Doolin'

18 août : Les yeux d'la tête

Tous les mercredis après-midi :

Parc du Château : spectacles pour les familles, et au programme, clowns, chansons, théâtre, cirque, jonglage, mime …. De bons moments pour petits et grands.

Tous les concerts et les spectacles sont gratuits. Repli à l’auditorium de la Louvière, rue de la Louvière, en cas de mauvais temps

Renseignements et envoi de programme sur demande : 03.29.68.50.23. E-mail : isabelle.sartori@epinal.fr

Directrice du festival Isabelle Sartori

Tél : 03.29.68.50.23

isabelle.sartori@epinal.fr