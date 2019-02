Et si on s'offrait un week-end en HUmoureux ?

59230 Saint-Amand-les-Eaux, France

Et si on s'offrait ce week-end en HUmoureux à Saint Amand les Eaux

Un Festival inédit en partenariat avec France Bleu Nord :

Vendredi 1er mars à 19h

LES JUMEAUX Steeven et Christopher

Dupond et Dupont infiltrent une mosquée, Macron infiltre l’Élysée et Christopher Nolan rencontre unch’ti à Dunkerque... Dans un rythme fou, Steeven et Christopher vous présentent leur spectacle au style inimitable : « On n’est pas là pour vendre des cravates »

Vendredi 1er mars à 21h

HAROUN

Loin des codes du one man show, Haroun impose son style de premier de la classe. Son humour acide et pince-sans-rire touche à tout : racisme, politique, religion, terrorisme, écologie... Il apporte un souffle nouveau et décalé dans le paysage de l’humour.

Samedi 2 mars à 19h

WALLY

En chanson, en vidéo ou en arts plastiques, Wally pratique l’art du bref ! Pour ce nouveau spectacle, il a décidé de tout mélanger. Un spectacle où la pensée profonde peut côtoyer le gag de surface, où la belle connerie s’acoquine du trait d’esprit, assumant pleinement ces entrechats stylistiques.Le photomaton de Wally sera à la Médiathèque des Encres le samedi après-midi : venez réaliser vos selfies de nombril !

Samedi 2 mars à 21h

ANTONIA DE RENDINGER

Son spectacle «Moi jeu» mêle la jeune maman dépassée, la prof de SVT étudiant le nombril, en passant par une Cléopâtre tragédienne, mais aussi la mixité sociale, le culte de Brel, Barbe bleue ou le plaisir féminin à travers le monde. Héritière de Sylvie Joly, Zouc, Albert Dupontel, ou Philippe Caubère, Antonia manie la folie et soigne le texte, le jeu et le fond avec une exigence et une exubérance jouissives !

Dimanche 3 mars à 16h

THOMAS VDB

Pourquoi lire les livres en entier ?

Que doit-on crier entre les morceaux pendant un concert ?

Est-ce que c’est grave d’avoir un survêtement qui sent le tabac ?

Attend-on une réponse quand on demande à son chienchien «qui c’est le pépère ?» Est-ce qu’un bébé ça doit manger tous les jours ?

Le djihad pourrait-il s’organiser uniquement avec des jeux d’eau ?

À bientôt 40 ans, Thomas VDB ne lésine plus quand il s’agit de se poser les questions essentielles...

« Bon chienchien »

Dimanche 3 mars à 18h

JEANFI JANSSENS

