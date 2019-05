Furies : festival de cirque et de théâtre de rue à Châlons-en-Champagne

Du lundi 3 au dimanche 9 juin 2019, Furies, le festival de cirque et de théâtre de rue, fête ses 30 ans à Châlons-en-Champagne.

Pour sa 30e édition, le festival Furies va régaler les amoureux du cirque et du théâtre de rue. Du 4 au 8 juin, dans toute la ville de Châlons-en-Champagne, plus de vingt compagnies venant de tous les coins de France régaleront le public avec des représentations insolites, inattendues, poétiques, drôles...

Des spectacles en plein air ou sous chapiteau, au milieu des terrains de la vie quotidienne, attendent les petits et les grands. Furies c'est aussi des expositions à découvrir : l'exposition Ephémère, Espace accueil du Festival Furies, de 12h à 19h - Grand Jard, l'exposition Thématique, Cantine du 111, de 11h45 à 14h - 111 avenue de Paris, et Furies 30e, Halle du marché, jour et nuit.

Mardi 4 juin

17h00 - Romain Changenot et les Petits Maillots Rouges - Place Foch - 1h

18h15-Soralino - Inbox - Place Foch - 45min

19h30 - Acte Inaugural - Grand Jard

21h30 - 26000 Couverts - Véro 1ère, Reine d’Angleterre - Mur du Grand Jard - 2h

Mercredi 5 juin

15h30 - Anomalie &... - C.R.A.S.H. - Bassin du Grand Jard - 30min

16h30 - Cabas - Parfois ils crient contre le vent - Place Foch - 1h

18h00 - Collectif du Prélude - Route 1 - Rendez-vous à l’Office du Tourisme - 45min

20h00 - Anomalie &... - C.R.A.S.H. - Bassin du Grand Jard - 30min

21h00 - GK Collective - Révész - Lieu secret - 1h

21h30 - 26000 Couverts - Véro 1ère, Reine d’Angleterre- Mur du Jard- 2h

21h45 - Vladimir Delva, Alice Leclerc & Astrid Durocher - Sainte Dérivée des Trottoirs- Rdv Pont Louis XII - 50min

Jeudi 6 juin

14h30 - Rencontre professionnelle - Chapiteau du Grand Jard - 3h

18h00 - HVDZ & Nadège Prugnard - No Border - Rendez-vous à la Passerelle du Grand Jard - 1h

19h00 - Cabas - Parfois ils crient contre le vent- Place Foch - 1h

20h30 - Defracto - Dystonie -La Comète - Scène nationale - 50min

21h00 -Anomalie &... - C.R.A.S.H.- Bassin du Grand Jard - 30min

21h00 - GK Collective - Révész - lieu secret - 1h

21h45 - Vladimir Delva, Alice Leclerc & Astrid Durocher - Sainte Dérivée des Trottoirs- Rendez-vous Pont Louis XII - 50min

22h30 - Plateforme - Trafic- Parking Viviers - 1h15

23h00 - Babil Sabir 2 - Concert - Grand Jard -1h

Vendredi 7 juin

18h00 - Kumulus - NonDeDieu - Place du Marché - 1h15

18h30 - AlixM - Fils de Lutte - Départ rue Gantelet - 1h

19h00 - Marcel et ses drôles de femmes - Le Peep Show des Marcel’s - The Good Place - Mur du Grand Jard - 2h

19h45 - Action d’Espace - Souffle- Jard Anglais - 1h

21h00 - GK Collective - Révész- lieu secret - 1h

22h30 - Générik Vapeur + Gorilla CIrcus - Merci de votre accueil- Départ Cirque historique - 1h30

23h59 - X ROLL- Concert - Grand Jard - 1h

Samedi 8 juin

11h00 - Marécage - Interlude(s)# - Halle du Marché - 20min

14h45 - 32ème promotion du CNAC - Minute Papillon - CFA-Interpro - 1h30

15h15 - Alexis Delmastro et La Compagnie de l’Autre - Toute la mer du monde - Place des 4 fils Aymon - 1h05

16h45 - Les Arts Oseurs - Les Tondues - Départ Cours d’Ormesson - 1h30

18h00 - Marcel et ses drôles de femmes - Le Peep Show des Marcel’s - The Good Place - Mur du Grand Jard - 2h

19h30 - Marécage - Interlude(s)#3- Centre Ville - 20min

20h00 - Kumulus - NonDeDieu- Place du Marché - 1h15

20h00 - AlixM - Fils de Lutte - Départ rue Gantelet - 1h

21h45 - Les filles du renard pâle - Résiste - Place Foch - 40min

22h45 - Gratte Ciel - Place des Anges - Cathédrale Saint-Étienne - 35 + 20min

23h45 - Concert DJ Set - Grand Jard