Gagnez vos places pour l'élection de Miss Lorraine

Rendez-vous le samedi 2 Décembre à 20h30 au Centre des Congrés d'Epinal

Elles sont 16 à venir de tous les coins de la Lorraine... 16 à vouloir représenter au mieux leur région sur TF1 en décembre prochain... 16 à se plier au vote du jury... 16 à rêver d'être la nouvelle Miss France.

Miss Lorraine succédera-t-elle à Alicia Ayliés ? © Maxppp - Pierre Teyssot/MAXPPP

Ces 16 jeunes femmes, vous allez pouvoir les rencontrer et les encourager lors de la grande finale de Miss Lorraine le 2 Septembre prochain au centre des congrès d'Epinal. Mais ce n'est pas toutles candidates partageront leur scène avec Miss France 2017, Alicia Ayliés; Justine Kamara, Miss Lorraine 2016 et 4ème Dauphine de Miss France; Morgane Thérésine Miss Guadeloupe 2016 et 3ème dauphine de Miss France 2017 et Maurane Bouazza, Miss Bretagne 2016. Elles seront réunies lors d'un Show Miss France annonce comme "féérique".

Soyez le témoin de l'élection de Miss Lorraine

France Bleu Lorraine vous offre vos places pour assister à l'élection de Miss Lorraine. Pour faire partie de cette soirée qui s'annonce magique, restez bien fidèle à votre radio en Lorraine et appelez-nous au 03.83.36.20.20. Bonne chance à tous !