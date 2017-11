Gagnez vos places pour la pièce "Ma belle mère et moi 9 mois après ! "

France Bleu vous invite pour voir la pièce de théâtre "Ma belle mère et moi 9 mois après". Franck Leboeuf ancienne star du foot est maintenant une véritable star de la comédie.

Après le succès de «Ma Belle-mère, mon Ex et Moi», voici la suite. Deux ans après un premier succès sur les planches, l'ex-footballeur revient et multiplie les casquettes...

C'est le vendredi 8 décembre 2017 à l'Arsenal de Toul à 20h00 gagnez vos places en écoutant France Bleu

Synopsis :

Julien, présentateur télé et Zoé, sa femme attendent un heureux événement. Une jolie petite fille est sur le point de voir le jour. Si la joie et le bonheur comblent les parents, la nouvelle doit rester secrète. En effet, la ménagère de moins de 50 ans ne verrait pas d’un bon œil son présentateur chouchou devenir l’homme d’une seule femme. Les audiences seraient catastrophiques. Solange, la détestable belle-mère, enceinte de Yoann, l’homme de maison, est sur le point d’accoucher, va trouver là le moyen de faire chanter son beau-fils. Yoann va, c’est ce qu’il pense, mettre au point un scénario infaillible pour sauver son ami/patron. La maladresse, l’avidité, la naïveté et la fierté de chacun de ses personnages vont mettre ce plan à mal.

La vérité sera t-elle rétablie ? Sans doute, mais à quel prix ?!

