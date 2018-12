Gagnez vos places pour le one woman show de Camille Lellouche à Strasbourg et Sausheim

Strasbourg, France

Sa petite taille et ses grands yeux font tout son charme, mais Camille Lellouche est loin d’être inoffensive.

Entre interprétation de personnages et performances musicales, elle vous offre un « one woman show » nouvelle génération.

Moderne et complètement habitée par ses personnages, Camille passe du chant à la comédie avec une aisance naturelle qui vous donne envie de rentrer dans son univers !

Camille Lellouche est en one woman show avec "Camille Lellouche en vrai" au Palais de la Musique et des Congrès de Strasbourg le 19 décembre 2018 et à l'espace Dollfus Noack à Sausheim le 20 décembre 2018.

France Bleu Alsace vous offre vos places pour Camille Lellouche en vrai

Envie de vous détendre avant les fêtes ? Pour tenter votre chance, écoutez France Bleu Alsace durant la semaine du 10 au 16 décembre et appelez le 0388251515 dès que l'on vous y invite, et repartez avec deux invitations pour aller voir Camille à Strasbourg ou à Sausheim.