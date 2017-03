Guy Montagné invité de France Bleu Belfort Montbéliard

L'humoriste Guy Montagné est en direct sur France Bleu Belfort Montbéliard et en live Facebook, et l'équipe lui a préparé quelques questions hilarantes sur notre région.

L’humoriste Guy Montagné est avec France Bleu Belfort Montbéliard ce jeudi 30 mars entre 18h et 18h30 en direct de nos studios et en Live sur notre page Facebook.

Attendez-vous à 20 minutes de blagues et de bonne humeur, le tout orchestré par Emmanuel Sabatier et son équipe de chroniqueurs, Nicolas Salin, Florent Loriol et Thierry Campredon.

L'actualité de Guy Montagné

Guy Montagné est en séance de dédicaces de ses DVD de spectacles, Vendredi 31 mars et Samedi 1er avril 2017 de 10 h à 19 h au E.Leclerc de Montbéliard.