La nouvelle revue Scoute et ses fléchettes contre la politique est de retour sur la scène de la salle des Fêtes de Schiltigheim.

Schiltigheim, France

Les Scouts vous donnent rendez-vous du 13 janvier au 18 février 2018, petite pause et retour du 6 au 25 mars 2018, à la salle des Fêtes de Schiltigheim, en semaine à 20h30, le dimanche à 17h.

France Bleu Alsace vous offre vos places pour la revue Scoute 2018

Leur spectacle 2018, #Hashtag la Vista Baby, revient sur les grands sujets de société de l'année écoulée : glyphosates, abeilles, vaccins obligatoires, vignette Crit'Air, baisse des dotations pour les mairies, ... les Scouts abordent l'actualité politique sous l’angle de l’humour et de la comédie. Patricia Weller et Denis Germain, que vous retrouvez chaque jour sur France Bleu Alsace, dans la peau de Bernadette et Jean-Claude, seront de la partie.

Réservations par téléphone au 03 88 83 84 85 ou en ligne.

Petit avant-goût avec les spots diffusés sur Alsace 20 :