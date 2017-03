Holiday on ice "Time" en tournée avec France Bleu

Figure emblématique dans le monde du patinage artistique, Holiday on Ice est fier de vous présenter son nouveau spectacle : « Time » à Nancy les 28 et 29 mars.

France Bleu vous présente Holiday On Ice "Time" en tournée dans toute la France du 3 mars au 21 mai 2017.

Time

Figure emblématique dans le monde du patinage artistique, Holiday on Ice est fier de vous présenter son nouveau spectacle : « Time ». Ce spectacle novateur et exaltant ravira les aficionados du genre ainsi que les néophytes ! Comme un album photos rempli de souvenirs, « Time » nous rappelle ces moments que nous avons tous vécus : les amours, le premier baiser, une fête qui bat son plein jusqu’à l’aube, une sortie mémorable en ville, des vacances idéales, une aventure palpitante, et un désir commun à tous, celui de pouvoir ralentir le temps qui passe souvent trop vite…

"TIME" - @Holiday on Ice

Un peu d'histoire :

Au cours de ses 72 années d’existence ce sont quelques 328 millions de personnes qui ont assisté à une représentation Holiday on Ice faisant de ce show le spectacle le plus vu au monde. De sa première représentation dans un hôtel de Toledo, Ohio, en 1943, aux nouvelles productions d’aujourd’hui, Holiday On Ice a su s’imposer comme la référence internationale en matière de spectacle sur glace. La marque est devenue emblématique d’une combinaison entre technique de pointe, costumes glamour et meilleurs patineurs du monde, acquérant une position de leader dans le monde du spectacle vivant.

Holiday On Ice, c'est plus de 40 patineurs présent sur la glace dont un français dans la troupe :

Yannick Bonheur est âgé de 32 ans est l’une des figures emblématiques du patinage artistique en France. C’est à l’école qu’il découvre cette discipline et décide de s’investir dans ce sport qui l’épanouit. En 1990, alors âgé de 8 ans, Yannick intègre l’école des enfants du spectacle du collège de Rognoni de Paris, où il apprend à patiner. Il y restera jusqu’à ses 15 ans. Le jeune athlète continue ses entraînements en solo et s’oriente ensuite vers le patinage en couple. C’est avec Marylin Pla et Vanessa James qu’il participe aux Jeux Olympiques en 2006 et en 2010. 2011 marque une nouvelle page dans sa carrière. Après les compétitions, il décide de se consacrer à une activité de patinage artistique qui le pousse à se dépasser, et participe ainsi à de nombreux shows et galas.

Plus de 300 costumes richement élaborés :

Holiday On Ice est une expérience unique non seulement par la qualité de première classe du patinage artistique, mais aussi par ses costumes magnifiques et insolites. Ce sont plus de 300 créations au design unique qui sont emportées par la production pour la durée du tour et qui seront présentées au public venu assister au spectacle d'environ deux heures.

Pour plus de détails c'est ici.

