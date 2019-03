IllusiO au Futuroscope, élu meilleur spectacle de magie

IllusiO, spectacle de magie créé pour le Futuroscope en 2017 par Bertrand Loth vient d'être élu meilleur spectacle de magie de la saison. Un titre décerné par la FFAP, fédération des magiciens. Une belle distinction et un atout de plus pour le parc de loisirs poitevin.

Jolie distinction pour le Futuroscope à Chasseneuil du Poitou: le parc de l'image vient de recevoir un nouveau prix à travers son spectacle de magie. Le spectacle IllusiO créé pour le Futuroscope en 2017 par Bertrand Loth vient d'être élu Meilleur Grand Spectacle de Magie de la saison par la Fédération Française des Artistes Prestidigitateurs (FFAP), la fédération des magiciens.

Cette distinction vient saluer l’originalité et la performance technologique et artistique du show, reflet des nouvelles tendances liées à la « magie nouvelle ». On rappelle pour ceux qui ne l'ont jamais vu que Bertrand Loth fait tout de même apparaître un avion sur scène dans ce spectacle. Une belle distinction et un atout de plus pour le parc de loisirs poitevin.