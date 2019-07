Ils ne mouraient plus (mais étaient-ils encore vivants).

Avignon, France

Certains attendent Godot, d’autres un décès. Une sœur et ses deux frères épuisent leurs maigres revenus dans les soins et le confort qu’ils doivent à leur mère. Celle-ci n’en a plus pour longtemps. Mais elle est toujours là.

Face à « Ils ne mouraient plus… on songe à des films : « Tueurs de dames » d’Alexander Mackendrick, ou plus près de nous, aux « Nouveaux sauvages » de Damián Szifron, une comédie rageuse venue elle aussi d’Argentine.

Dans un espace qui figure un intérieur domestique, un territoire obsessionnel et un champ de bataille la farce bat son plein, du délire acrobatique jusqu’aux frontières du tragique.

Car s’il se montre parfois affreux, méchant ce petit monde reste terriblement humain. Une comédie « drôle et déjantée » qui ne tourne pas à vide.

Michel Flandrin.