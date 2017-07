Interceltique 2017 - 10 jours et 10 nuits de fêtes, de musique avec l'année de L'Ecosse

47ème édition du célèbre FESTIVAL INTERCELTIQUE de LORIENT du 4 au 13 août 2017. Cette année, un petit pays constitué de quelques 800 iles est l'invité d'honneur du festival... L'Ecosse

Des forêts, des montagnes, la mer, des plages...

L'Ecosse - Un petits pays recouverts de vastes forêts verdoyantes, fait de montagnes, de lochs, des plages et des vues magnifiques sur l'océan vous surprendront. De l'Ecosse on retient toujours les Kilts mais laissez vous emporté sur une ceilidh. Accompagné d'un orchestre aux musiques traditionnelles, vous apprendrez facilement cette danse animée aux pas facile.

Apprenez quelques pas en vidéo

L'Ecosse - Un pays où le gaélique écossais, la langue fondatrice du pays, est encore enseignée et défendue, un pays très attaché à la musique traditionnelle et où les cornemuses sont de véritables instruments de musique élevés au statut d'icone.

L'Ecosse... Fort caractère, cœur battant, esprit universel - Interceltique de Lorient

Le Festival Interceltique, le rendez-vous incontournable

Fidèle à chacune de ses éditions, le Festival Interceltique de Lorient propose durant 10 jours et 10 nuits des concerts, des animations culturelles, artistiques, de multiples expositions , des conférences... afin de satisfaire tous les publics jeunes et moins jeunes.

Pour cette 47ème édition, l'Interceltique accueille de grands noms de la musique celtique. Vous pourrez venir y applaudir : Amy Macdonald, Hevia, Tri Yann, Capercaillie, Sam Lee, Hat Fitz & Cara, Altan, RunRig, The Celtic Social Club, The BackYard Devils, ... et bien d'autres encore.

Découvrez toute la programmation 2017 : Le programme du Festival / Télécharger le programme

France Bleu au cœur de la fête de la musique celte

10 jours durant lesquels nous vous feront vivre ce rendez-vous annuel avec la musique celtique au travers de reportages et de directs.

Le Festival Interceltique de Lorient est à suivre sur les France Bleu Breizh Izel

Dimanche 6 août - La Grande Parade des nations

C'est l’événement majeur du Festival Interceltique de Lorient. C'est le moment attendu où plus de 60 000 spectateurs viennent applaudir les quelques 3500 artistes qui défilent en costumes. Cette année La Grande Parades des Nations, longue de 1400 m partira du Pont Carnel, empruntera l’avenue de la Marne pour se terminer dans l’enceinte du Stade du Moustoir.

Voir la carte du Parcours : Le parcours Grande Parade 2017

Une Grande Parade à suivre également en direct sur France 3

France 3 - La Grande Parade Festival Interceltique de Lorient © Radio France - festival-interceltique.bzh

Les liens utiles pour préparer votre venue au Festival 2017

► Le site officiel : festival-interceltique.bzh / festival-interceltique.bzh (langue bretonne)

► Réserver ses places : La billetterie en ligne du festival

► Venir au Festival : La carte des transport du Festival

► L'appli FIL 2017 : Android Market / Apple store