Avignon, France

Après avoir animé le bal des dernières Hivernales de la danse. Les « ES » installent une salle de gym dans une discothèque. Ou l’inverse. Avec une pincée d’Oulipo sur le parquet. En effet les cinq danseurs n’enchaînent que des trios et quelques solos sans doute pour souffler.

Parce que ça danse !

C’est énergique, joyeux, iconoclaste, réglé jusqu’à toutes les extrémités.

« Jean-Yves, Patrick et Corinne » respire d’une vitalité délicate et complice. Une bouffée de joie de vivre et de danser.