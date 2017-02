Journée Spéciale M Pokora : Jouez et gagnez les dernières places du My Way Tour à Nancy le 3 Mars

A quelques heures du concert de M Pokora, France Bleu Lorraine vous offre les toutes dernières places pour assister au lancement du My Way Tour à Nancy !

C'est à Nancy que commence la tournée de M Pokora. Il lance son My Way Tour au Zénith le Vendredi 3 Mars... Avec un album vendu à plus de 400.000 exemplaires certifié triple disque de platine, le succès de cet album n'est plus à confirmé... Le pari était risqué, à 31 ans M Pokora surprend tout le monde en aout dernier en sortant ce single :

S'enchaînent alors Belinda, Comme d'habitude et le tout récent Alexandrie, Alexandra. A chaque fois, M.Pokora caracole en tête des ventes.

Journée Spéciale M.Pokora le 3 Mars sur France Bleu Lorraine

Affiche du My Way Tour - Visuels de la tournée

Le vendredi 3 Mars, quelques heures avant le premier concert de la tournée My Way, France Bleu Lorraine vous offre les toutes dernières places pour assister à ce spectacle qui s'annonce incroyable d’énergie et de bonne humeur, à l'image du chanteur qui est récemment passé dans l'Alsace qui l'a vu grandir. Histoire de vous entrainez dans la voiture, vous gagnez également l'album My Way...

Dès que vous entendez un titre de M.Pokora en ENTIER, appelez le 03.83.36.20.20 et tentez votre chance !