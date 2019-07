Judith, le corps séparé

Avignon, France

Pour sauver sa cité, Judith s’en va séduire le général Holopherne. Cet épisode de l’Ancien Testament ne pouvait qu’inspirer Barker, plasticien, auteur, chantre du « Théâtre de la catastrophe ».

Sous les yeux de la Domestique à la fois chœur antique et maître(esse) de cérémonie, Judith et Holopherne se toisent, se provoquent, se désirent. Le face à face devient un rituel charnel et mortifère.

Interprétation déterminée et sans emphase d’un trio d’acteurs qui allient la jeunesse et l’audace car monter du Barker, ce n’est ni évident ni sans danger.

A découvrir et à suivre.

Michel Flandrin.