L’abattage rituel de Georges Mastromas.

Dennis Kelly associe success story et tragédie élisabéthaine à Lascierie. 16H30 jusqu’au 26 juillet. Relâche le 22.

Avignon, France

De par ses origines, son absence d’aspérités et ses petites faiblesses, Georges Mastromas avait tout pour rester ordinaire. Mais un jour il fut là au bon moment. Ainsi débuta l’irrésistible ascension de GM.

Ça pourrait être un conte de fée mais c’est un morceau de théâtre tantôt relaté par un chœur antique revu et corrigé par le petit écran, tantôt incarné dans les alcôves des décideurs.

Un looser pas vraiment beautiful devient un souverain shakespearien plus proche de Richard III que d’Henry V. L’argent est passé par là.

Une actrice, quatre acteurs évoluent au milieu d’un décor mobile qui épouse les ruptures de ton d’un canevas astucieusement découpé. Le propos est éternel mais le ton est vif et incisif et qui plus est brillamment interprété.

Michel Flandrin.