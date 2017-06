Gagnez vos places pour le cirque Pinder Jean Richard qui passe par Nancy et Epinal

Le cirque Pinder Jean Richard vous présente son nouveau spectacle à Nancy du 20 et 25 juin et à Épinal du 27 et 28 juin 2017 en partenariat avec France Bleu. Écoutez France Bleu Lorraine et gagnez vos places !

Pinder, la Légende

Cela fait 160 ans que le cirque Pinder se renouvelle pour continuer de vous éblouir. Et en cette année 2017, en plus d'un nouveau spectacle, c'est un chapiteau flambant neuf qui vous accueillera.

Les plus grands artistes internationaux du moment se produisent autour de Frédéric Edelstein et de ses célèbres lions blancs.

Frédéric Edelstein avec une des Lionnes blanches © Radio France - Cirque Pinder

En exclusivité, 15 artistes de la Compania de circo Havana de Cuba font découvrir au public, entre autres performances, le « carré coréen », une discipline rare en France et surtout jamais vue dans un cirque itinérant.

Sous la coupole au trapèze volant le Carré Coréen : des Diablos blancos © Maxppp - Pierre Augros

Jongleurs, acrobates, voltigeurs, clowns, animaux exotiques, sont également présents avec des numéros exceptionnels et féériques pour le plus grand bonheur des petits et des grands.

Au tissus aériens, l'élégant Valériy © Maxppp - PIERRE AUGROS

Retrouvez les tous dans le programme de votre spectacle.

Focus sur Frédéric EDELSTEIN :

Fils de Gilbert et Andrée EDELSTEIN, les propriétaires du Cirque PINDER, Frédéric est devenu en quelques années l’un des meilleurs dompteurs de sa génération. Il présente actuellement un Numéro Unique au Monde composé de douze lions blancs, où il se couche SOUS les bêtes ! Un exercice périlleux qu'il réalise avec brio.

Frédéric EDELSTEIN couché sous ses Lionnes. © Radio France - cirquepinder.com

Né le 30 juillet 1969 à Lyon, il se passionne très vite pour les animaux et notamment les fauves. Lorsque son père rachète le Cirque PINDER, Frédéric pense qu’il va pouvoir suivre le Cirque, mais ses parents l’obligent à poursuivre ses études. Profitant des vacances scolaires passées au Cirque, il peut ainsi admirer, soigner et observer les animaux et notamment les tigres.

Frédéric EDELSTEIN et un Lion blanc © Radio France - cirquepinder.com

Puis un jour en cachette de ses parents, il a alors 14 ans, il fait installer par le personnel la cage et rentre au milieu de quelques fauves, nous sommes en 1983.Quelques années plus tard il remplace, sans l’accord ses parents, un dompteur absent et ce n’est que quelques jours après qu’ils apprennent par un ami que leur fils présentait tous les soirs le numéro de fauves.

Par la suite Frédéric EDELSTEIN va bénéficier des conseils de deux très grands dompteurs, Dick Chipperfield et Wolfgang Holzmaïr, ce qui va l’amener petit a petit à faire rentrer dans la cage de plus en plus de fauves, pour en arriver aujourd’hui à un total de seize.

Le dompteur au mileu de ces fauves © Radio France - cirquepinder.com

A ce jour, depuis sa première entrée en cage, Frédéric a présenté au public sous le Chapiteau Pinder plus de 10 000 fois son extraordinaire et unique numéro, un record mondial.

Et ce n’est pas fini … l’histoire continue.

Horaires des séances :

Nancy au parc des exposition du 20 au 25 juin2017

mardi 20 : 19h30

mercredi 21 : 14h30, 18h30

jeudi 22 : 19h30

vendredi 23 : 19h30

samedi 24 : 14h30, 17h30, 20h30

dimanche 25 : 10h30, 14h30, 17h30

Épinal sur la place du Champ de Mars du 27 au 28 juin 2017