Mulhouse, France

Pierre Thilloy commence des études musicales à l’âge de 20 ans à Nancy, auprès de ses Maîtres en écriture, Noël Lancien, et en composition et orchestration, Jean-Pierre Rivière.

Il étudie les techniques de composition auprès du Professeur Alexander Mullenbach , au Conservatoire de Luxembourg et à l'Académie Internationale du Mozarteum de Salzburg. Il débute une carrière internationale sous la férule du chef d'orchestre canadien Jacques Lacombes.

Dès sa deuxième symphonie, le ton est donné, puisqu’elle déterminera son goût pour les grandes formations symphoniques de plusieurs centaines de musiciens, notamment 300 musiciens et choristes, à Metz, pour l’exécution de Mosella, en juillet 2010.

Son oeuvre se compose déjà d’une dizaine de symphonies, une vingtaine de poèmes symphoniques, une trentaine de concertos, un oratorio pour trois orchestres, choeurs et solistes, trois requiems, deux opéras, parmi 200 autres créations à son actif.

Depuis plus de quinze ans, Pierre Thilloy notre Mulhousien, voyage aux quatre coins du monde et principalement en Inde, en Asie Centrale, en Amérique latine et au Moyen-Orient, en oeuvrant pour la paix. Un de ses coups de coeur, l'Azerbaïdjan, pays avec lequel il collaborera en compagnie de nombreux artistes qui viendront chaque année faire entendre la musique azérie dans le cadre de son festival de Mulhouse Les 2 mondes. Mulhouse où Pierre Thilloy réside avec sa femme et son fils.

Plus d'info sur : www.pierrethilloy.com