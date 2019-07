Avignon, France

Le 11 décembre 1969, André Malraux rendit visite à Charles de Gaulle dans sa retraite de Colombey. Il s’en suivit un livre : « Les chênes qu’on abat ».

Lionel Courtot adapte l’ouvrage pour deux acteurs. Sa mise en scène stylisée les place devant d’une bibliothèque. Sur l’Histoire, les paysages politiques et géopolitiques le militaire et l’écrivain, le président et son ministre de la culture avaient de quoi parler.

Mais il y avait la littérature, Claudel, Shakespeare figuraient parmi les auteurs de chevet de l’ancien président.

John Arnold et Phillipe Girard s’installent dans leur personnages par un jeu d’attitude : voutée et nerveuse pour le premier, altière et solennelle pour le second.

Au-delà de l’idéologie et de la nostalgie, « Le crépuscule » donne à écouter deux intellectuels, deux hommes d’état qui nourrissaient leur vision de leur expérience et leur érudition. De tels spécimens sont rares par les temps actuels.

Michel Flandrin.