Le Festival Jazz en Baie se poursuit toute cette semaine

Après l'énorme succès rencontré par les concerts des premiers jours, parmi lesquels ceux de Michel Jonasz, du trio Ponty - Lagrène - Eastwood, ou d'Imany, le festival se prépare à une nouvelle semaine riche en beaux moments.

C'est désormais traditionnel, au mois d'août, les plus grands noms du jazz se donnent rendez-vous dans la baie du Mont-Saint-Michel. Parmi les nombreux rendez-vous musicaux à Jullouville, Avranches, Granville et Genêts, on notera la venue cette semaine de Ben l'Oncle Soul, d'Eric Bibb et JJ Milteau, ou de Grégory Porter. Retrouvez toute la programmation en vidéo

Attention, de nombreux concerts sont déjà complets. N'oubliez pas de réserver ici