Vieux-Berquin, France

Alliant chansons, humour, danses, jeux de lumière, plumes et paillettes…Le Grand Cabaret est désormais une véritable institution dans les Hauts de France et au-delà de la frontière Belge toute proche.

Dans son cadre moderne, chaleureux et atypique au cœur d’un parc arboré de 3 ha, le Grand Cabaret propose des dîners spectacles, animés par ses propres artistes dans sa vaste salle de 250 couverts. Conçue sur 3 niveaux, plus large que profonde et dotée d’une scène de 120 m², elle assure à tous les spectateurs une parfaite visibilité partout dans la salle.

​​Plus de 600 000 spectateurs ont déjà été enchantés par le talent de la troupe d'artistes et par le professionnalisme des équipes.​

Voici ce que vous allez vivre au Grand Cabaret :

Infos PLUS : Le Grand Cabaret organise des séminaires, des présentations - conférences et bientôt ....SURPRISES début 2019 !

