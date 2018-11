Les Bodin's sont de retour en Lorraine

Nancy, France

Les Bodin’s Grandeur Nature, le phénomène burlesque créé par Vincent Dubois et Jean-Christian Fraiscinet, auteurs, metteurs en scène et comédiens, triomphe depuis plus de 13 ans.

Affiche "Les Bodin's Toujours en campagne" - Cheyenne Productions

Dans un décor hors norme d’une ferme reconstituée grandeur nature, nous retrouvons Maria Bodin, une vieille fermière roublarde et autoritaire de 87 ans, et son fils Christian un vieux garçon débonnaire et naïf, donnant la réplique à 6 autres comédiens (le facteur, la maréchaussée, le contrôleur vétérinaire et surtout Julie, leur petite nièce de la ville). Y vivent également chien, poules, coq, lapins, chèvres, âne et cochon ....Du jamais vu, sur les routes c’est un convoi de plus de 10 semi-remorques qui circule.

Au rendez-vous, machines infernales, effets spéciaux, eau, feu, flammes, odeurs .... Bons mots, rires et sourires assurés.

Synopsis :

Julie, une jeune parisienne délurée, qui fait les 400 coups et le désespoir de ses parents, est placée, pendant les grandes vacances, chez des cousins éloignés, au cœur de la France profonde : la famille Bodin. La mère Maria est une mamie ravageuse et autoritaire de 87 printemps, et le fils Christian est un grand benêt de 50 ans et puceau incurable. Au milieu de leurs bestiaux, chez eux, dans leur ferme, les Bodin’s n’ont pas l’intention de se laisser marcher sur les charentaises par cette effrontée venue de la capitale…

Ça va fritter sec dans les tournesols !!!

Alors envie de découvrir ou redécouvrir l'univers des Bodin's ? Écoutez France Bleu et tentez votre chance.