Les Estivales en Savoie 2019 du 02 au 18 juillet : Chamfort, Manau et Vitaa au programme

Ce sera la 17e édition des Estivales en Savoie dans la cour d'honneur du Château des ducs de Savoie. Dix spectacles sans billet ni réservation. Et parmi les têtes d'affiche : Electro Deluxe, Manau ou encore un hommage au groupe Queen.

Chambéry, France

Du 2 au 18 juillet, Estivales en Savoie va s'installer pour 16 jours dans la cour d'honneur du Château des ducs de Savoie avec en fond de scène la façade baroque de la Sainte-Chapelle.

La programmation de cette 17e édition est resserrée sur 16 jours et fait la part belle aux artistes locaux et régionaux qui représentent 40% de la programmation. Elle met à l’honneur les musiques actuelles dans toute leur diversité, du jazz au rock en passant par les musiques traditionnelles, et signe le retour de la danse.

À l’affiche : Chamfort, Manau, Electro Deluxe ...

mardi 16 juillet : Vitaa est de retour aux Estivales en Savoie après l’annulation de son concert en juillet 2018 en raison de fortes pluies.

mercredi 3 juillet : Alain Chamfort présentera son quinzième album aux sonorités électro-pop, sorti à l’occasion de ses 50 ans de carrière.

mercredi 17 juillet : après plusieurs passages remarqués aux Estivales en Savoie, Electro Deluxe revient sur la scène plus en forme que jamais.

lundi 8 juillet : le quatuor vocal Couleur Café présent au sein d’un collectif d’artistes pour un spectacle hommage au groupe Queen.

samedi 6 juillet : la Compagnie Choryphée de Matthieu Barrucand et son spectacle Carmen marquera le grand retour de la danse sur la scène des Estivales en Savoie.

jeudi 18 juillet : Manau, pour la soirée de clôture des Estivales. Le groupe de rap d’inspiration celtique a bâti sa renommée sur son tube La tribu de Dana.

Le groupe Electro Deluxe © Maxppp - -

Cette année, tous les spectacles débuteront à 21:00, contre 21:30 lors des deux précédentes éditions, pour toucher un large public et réduire les temps d’attente des spectateurs. L’ouverture du site est toujours prévue 1:15 avant le début de spectacle.

Le Département a souhaité par ailleurs porter une attention particulière à l’accueil des personnes à mobilité réduite avec la mise en place d’une plateforme leur garantissant une meilleure visibilité sur la scène. Enfin, pour étonner le public, une surprise artistique est prévue en avant-première de l’un des concerts.