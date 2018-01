En cette nouvelle année 2018, découvrez notre sélection non exhaustive de concerts à ne pas manquer !

Thomas Dutronc, à l'Opéra de Nice, ce sera le mercredi 24 janvier 2018.

THOMAS DUTRONC © Radio France

Shaka Ponk, le groupe français le plus énergique et le plus déjanté qui soit annonce son grand retour sur scène et passe par Nice, au Palais Nikaia le samedi 10 février.

Shaka Ponk © Maxppp - DR

Axel Bauer, un chanteur qu'on ne présente plus sera lui aussi samedi 10 février, mais sur la scène du théâtre Claude Debussy à Cannes.

Axel Bauer © Maxppp - DR

Il est l'auteur des tubes Cargo de nuit, Éteins la lumière et a chanté avec Zazie À ma place...

Gauvain Sers © Maxppp - DR

Gauvain Sers sera en concert à Nice le 10 mars. Gauvain Sers : 80 concerts sous les ailes bienveillantes de Renaud pour ses 1eres parties de show.... Gauvain lance sa carrière solo, premier album, première tournée à lui tout seul qui passe par Nice, au Palais de la méditerranée le 10 mars.

C'est l’événement du mois de mars. Le palais Nikaia accueille le jeudi 22 mars : Calogero.

Calogero © Radio France

Le lendemain, Vianney. Le nouveau chouchou de la variété française. Lui aussi se produit au palais Nikaia. Le vendredi 23 mars.

Vianney © Radio France - Alban Forlot

Voici quelqu'un qui arrive le vendredi 6 avril à Nice à l'Acropolis. Il plait à toutes les générations : L'authentique dur à cuire Bernard Lavilliers est à Nice vendredi 6 avril.

Bernard Lavilliers © Maxppp - Philippe de Poulpiquet

Indochine nous dira que "la vie est belle" à Nikaia à Nice mercredi 18 avril.

Nicolas Sirkis - Indochine © Radio France

Et on le sait déjà : Patrick Fiori sera au Cannet mardi 5 juin. Ce ne sera sûrement pas "sans bruit" que sera accueilli Patrick Fiori, notre artiste France Bleu. On se souvient du France Bleu Live à Antibes au mois de septembre dernier.

Patrick Fiori - France Bleu Live à Antibes © Radio France - Christophe Abramowitz

Enfin Louane viendra sur la côte jeudi 14 juin. Palais Nikaia de Nice.