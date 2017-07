Les Nuits Numériques à Mulhouse

Serez-vous à la première édition des Nuits Numériques de Mulhouse ? Des parcours de curiosités éclectiques, électroniques et éclairées organisés par l'association Epistrophe. Ces animations artistiques auront lieu en plein air, en nocturne autour des arts urbains.

Cliquez sur la page Facebook de l'événement des Nuits Numériques mulhousiennes.

Présentation des Nuits Numériques Copier

Les 4-5-6 et 11-12-13 août 2017, la Ville de Mulhouse, en partenariat avec l’association Epistrophe, propose aux visiteurs un parcours de curiosités électriques, électroniques et éclairés autour des arts urbains, des nouvelles technologies et des musiques actuelles (hip hop et électro). Cet événement, totalement gratuit, se décline en différentes interventions artistiques nocturnes en plein air.

Ce moment convivial et intergénérationnel sera l’occasion de redécouvrir le centre-ville autour d’une balade ponctuée d’animations nocturnes :

- 4, 5 et 6 août à 21h45 : SUAVECICLO par la Cie VjSuave - durée : 1h20 : Parcours son et lumière d’histoires projetées sur les murs de la ville.

Le 4 août : pour piétons, départ Place de la Réunion / le 5 août : pour piétons, départ Square de la Bourse / le 6 août : pour vélos, départ Parvis de la Gare.

- 11 et 12 août dès 21h, au Temple Saint-Étienne :

LOPLITE par la Cie Douze Douze. Installation graphique participative et interactive vidéo-projetée.

METHALOPHONE par le collectif Indus Drums.Installation musicale participative.

- 12 août, rue de la Moselle :

De 15h à 18h : Atelier de sténopé (machine à photographier primitive sans mécanisme ni lentille) en partenariat avec l’Agrandisseur Biennale de la photographie de Mulhouse. Gratuit et sur inscription par email : asso.epistrophe@gmail.com.

18h30 : Vernissage de l’artiste argentin Bosoletti, sur le M.U.R. de Mulhouse.

- 13 août de 20h30 à 01h30, Square de la Bourse : D-RUSH par la Cie Douze Douze, DJ Cerk, DJ A-Seed et divers artistes locaux, en partenariat avec le Squart – cluster de musiques actuelles. Spectacle Djing (création audio en direct) et VJing (création vidéo en direct), collage, graffiti, performances et soirée de clôture.