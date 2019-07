« Les vies de Swann »

Marc Citti et Swann son alter égo reviennent à 12H15 Théâtre des Béliers. Relâche le mercredi.

Avignon, France

Découvert dans « Kiss Richard », retrouvé dans « Le temps des Suricates », l’acteur Mathieu Scarifi, alias l’auteur-acteur Marc Citti, désormais écrivain et père de famille. Il joue au "futur" avec Swann son fils.

Mélancolie discrète et fantaisie sensible irriguent cet éloge des jeux et la complicité familiale. L’introduction de la chorégraphie enrichit encore la pudeur élégante de l’auteur.