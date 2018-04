Trois concerts exceptionnels auront lieu au Carré des Docks au Havre. Les Voix de l'Estuaire réunissent cette année 26 chorales, soit 1200 chanteurs. Depuis septembre dernier, les chanteurs se préparent et répètent régulièrement par groupes et ensemble pour un concert parfaitement mis en place. Sous la direction de deux chefs de chœur, Mathias Charton et Franck Lecacheur, ils interpréteront un répertoire issu du jazz. Avec les choristes, sur scène : Another New Big Band le big band de jazz de Rouen sera présent.

Sous le titre "La java de Broadway", le répertoire du concert comprend :

La java de Broadway Michel Sardou

Clap Yo’ Hands George Gershwin

It don’t mean a thing Duke Ellington

Over the rainbow Harold Arlen

Lullaby of Birdland George Gershwin

Que reste-t-il de nos amours ? Charles Trenet

I got rhythm George Gershwin

Elijah Rock ! Roger Emerson

Cry me a river Arthur Hamilton

Joyfoul, joyful Ludwig van Beethoven

La mer Charles Trenet

1000 Coeurs debout Cali

Réservez vos places pour la java de Broadway

Les concerts auront lieu le samedi 2 juin à 20h30, le dimanche 3 juin à 14h et 17h, dans la salle du Carré des Docks, quai de la Réunion, rue Marceau, Le Havre.

L Vous pouvez réserver vos places pour la java de Broadway :

Par téléphone : 06.38.28.16.55

Par courriel lesvoixdelestuaire@orange.fr

Pour en savoir plus

le site web les Voix de l'Estuaire

la page Facebook les Voix de l'Estuaire

la page Facebook Another New Big Band

le site web Carré des Docks au Havre