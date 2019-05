LIVE - Le célèbre opéra "Le Vaisseau Fantôme" de Richard Wagner retransmis en intégralité sur écrans géants le 13 juin

Pour la toute première fois à Nantes, à Rennes et dans plus de 40 villes de Bretagne et des Pays de la Loire, l'opéra de Wagner "Le Vaisseau Fantôme" sera diffusé en LIVE et sur écrans géants le jeudi 13 juin 2019 à 20h !

En plein air et sur écrans géants !

Le célèbre opéra du compositeur Richard Wagner "Le Vaisseau Fantôme" sera le jeudi 13 juin 2019 à 20h diffusé en direct depuis le Théâtre Graslin à Nantes.

Ce spectacle entièrement gratuit, sera à suivre en plein air sur les places Graslin et Royale à Nantes, de la Mairie à Rennes et du Ralliement à Angers. Au total cet opéra, dans sa version intégrale, sera à suivre en simultané dans plus de 40 communes* de Bretagne et des Pays de la Loire lors de retransmissions totalement gratuite en plein air ou en salle !

Une première en Europe, un projet innovant

Avec ce projet, les organisateurs, Angers-Nantes Opéra, veulent démocratiser l'opéra, le rendre accessible et ainsi démontrer avec cette première et unique représentation que la culture est ouverte à toutes et tous.

Ce ne sont pas moins de 40 000 spectateurs qui sont attendus sur les lieux de retransmission en extérieur sans compter les 700 personnes qui assisteront à l'intérieur du magnifique Théâtre Graslin à Nantes. Les personnes qui ne pourront se déplacer auront la possibilité de suivre sur notre site francebleu.fr une retransmission en LIVE grâce à la captation images par les équipes de France 3 et de Radio France.

Un opéra romantique, le 1er grand-chef d'oeuvre de Richard Wagner

"L’histoire du Hollandais volant, titre original du Vaisseau fantôme, puise à des sources très anciennes, celles évoquant les barques qui transportaient les âmes de morts dans l’Antiquité égyptienne ou gréco-romaine mais aussi dans les plus anciennes légendes bretonnes. Plus tardive est l’apparition du mythe du navire hanté dont le capitaine et les matelots doivent expier des crimes qui restent mystérieux et continuent d’errer sur les mers sans être admis à jouir du repos éternel. Richard Wagner reprend directement cette légende et permet au capitaine hollandais de rencontrer la pure jeune fille dont l’amour doit permettre de briser la malédiction. Cette jeune fille, Senta, est précisément tombée amoureuse de la figure littéraire du héros maudit. Mise en sa présence, elle est prête à se donner à lui pour le sauver - Angers-Nantes Opéra"

Le Vaisseau Fantôme - Richard Wagner © Radio France - Laurent Guizard

Production du Théâtre de Hagen. Reprise de production par Angers Nantes Opéra et l’Opéra de Rennes. L’ouvrage est chanté en allemand avec surtitres français. Durée : 2h15 sans entracte.

Retrouvez toutes les infos sur le site : angers-nantes-opera.com/.../le-vaisseau-fantome

*Sur grand écran dans près de 40 villes de Bretagne et Pays de la Loire :

Angers, Nantes, Rennes, Bécherel, Belle-Île-en-Mer, Betton, Bouchemaine, Bruz, Cesson-Sévigné, Chartres-de-Bretagne, Dinard, Fougères, Guérande, Guernesey, Jersey, La Bouexière, Lannion, Le Rheu, Le Croisic, Les Sables-d’Olonne, L’Île d’Yeu, Loudéac, Monfort-sur-Meu, Montgermont, Notre-Dame-de-Monts, Noyal-Châtillon-sur-Seiche, Pacé, Parthenay-de-Bretagne, Pontivy, Pornic, Puyravault, Romillé, Rostrenen, Saint- Gilles-Croix-de-Vie, Saint-Marc-le-Blanc, Saint-Nazaire, Thorigné-Fouillard, Vern-sur-Seiche et Vitré.