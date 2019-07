Avignon, France

Et vous vendriez vous un membre de votre famille pour une place de cinéma ? Votre chat vaut-il le même prix qu’un enfant avec une tête étrange ?

« Ma Famille » c’est le portrait loufoque de cette famille des plus banales, dans le plus banal des quotidiens. On s’y pose des questions sur la valeur en argent des membres de cette famille.

Comme dans toute famille, on se dispute parfois, on se chamaille, on s’aime beaucoup aussi.

Une pièce qui nous questionne sur la norme : ma famille est-elle normale ? Celle-ci pourrait paraître comme ne l’étant pas et pourtant ils réussissent à nous imposer leur réalité de ce qu’est une famille.

Cette pièce entre texte sobre et accompagnement aux multiples instruments (violon, violoncelle, accordéon) nous offre non sans ironie le quotidien d’une famille tantôt folle, tantôt normale.

Vendre ses enfants, vendre ses parents : faut-il sauter le pas ? Une pièce drôle à voir en famille !