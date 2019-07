Avignon, France

Du ventre de sa mère jusqu'à son retour en Iran, dix-sept ans plus tard, "Marx et la poupée" reprend le roman autobiographique du même titre écrit par Maryam Madjidi.

C'est l'histoire du destin d'une enfant chamboulé par la révolution iranienne lorsque le parti islamiste prend le pouvoir à la fin des années soixante-dix. Maryam et ses parents finissent par fuir l'Iran, lorsqu'elle a six ans.

Maryam l'enfant déracinée apprend le français, qu'elle refuse de parler pendant plusieurs mois. Maryam en perd son persan quelques temps avant de le retrouver.

Et c'est d'ailleurs un travail sur la langue et la pluralité de son exprezssion qui rend cette pièce si touchante. "Marx et la poupée" offre une triple adaptation du roman. Une comédienne, une musicienne et une interprète en langue des signes nous offrent trois lectures du texte fortes en émotions.

Notre regard se pose d'une femme à l'autre, chacune racontant cette histoire à sa manière: les mots, les notes de musique ou les signes.

Rauma Nolhent

