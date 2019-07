MIMOS | Le programme du festival du Mime et du Geste de Périgueux

La 37e édition du Festival Mimos démarre ce mardi 23 juillet. Pendant cinq jours, une quarantaine de compagnies des arts du mime et du geste animeront les rues et les théâtres de Périgueux sur le thème de l'engagement et du vivre ensemble.

Périgueux, France

La 37e édition du Festival Mimos commence ce mardi 23 juillet. Le village du festival des arts du mime et du geste ouvre dès 10h30 à l'esplanade Robert Badinter.

Pendant cinq jours, vingt compagnies du festival In et une vingtaine du festival Off animeront les rues et les théâtres de Périgueux sur le thème de l'engagement et du vivre ensemble.

Un festival engagé

En ouverture de MIMOS 2019, une déambulation qui mêle marionnette géante, objets animés et musique. Inspiré de la photo du petit Alan retrouvé mort sur une plage, le spectacle nous parle de ces enfants migrants embarqués sur les chemins de l'exil, mais aussi de l'espoir d'une nouvelle vie. Le spectacle partira de la place Mauvard.

Mercredi 24 et jeudi 25 juillet à 22H30 au jardin du musée Vésunna, un spectacle multimédia choc amènera à réfléchir sur le pouvoir des médias. Inspiré de l'immolation du jeune vendeur ambulant tunisien Mohamed Bouazizi, la compagnie espagnole Insectotropics présente un spectacle résolument moderne avec vidéopainting, musique électronique en direct. Sept périgourdins pourront participer au spectacle.

La compagnie Carabosse qui avait signé le spectacle d'ouverture en 2015 avec "geste de feu" revient avec un spectacle sur le même thème, les vendredi 26 et samedi 27 juillet au jardin des arènes. Les flammes, le graphisme, des projections, live painting et acrobaties dans la jardin où le public est appelé à se promener pour un spectacle intitulé "Par les temps qui courent".

Samedi 27 juillet à 20h, place au féminisme avec la Compagnie espagnole Maduixa et son spectacle Mulïer au théâtre de Périgueux. Ces femmes qui dansent perchées sur des échasses ont déjà participé au Off de Mimos en 2017. Elles proposent une version longue et revue sur le thème de l'émancipation des femmes. Un spectacle qui a déjà remporté quatre prix en Espagne.

Retrouvez l'intégralité du programme sur le site internet du festival : https://www.mimos.fr/