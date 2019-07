Niederbronn-les-Bains : les enfants à l'honneur au festival Mômes en scène

Niederbronn-les-Bains, France

Les enfants seront les rois du centre-ville de Niederbronn-les-Bains du 31 juillet au 4 août. Le festival Mômes en scène est fait pour eux, avec des spectacles en tous genres pendant cinq jours. Pour la plupart, ils sont gratuits.

Mômes en scène fêtera cette année sa seizième édition, c'est l'un des moments forts de l'été à Niederbronn-les-Bains. Le festival est organisé par le Réseau d'animation intercommunale (RAI). Sa directrice Véronique Heitz, présente depuis le début de l'aventure, ne s'attendait pas à une telle longévité : "le projet est né de l'histoire du territoire. Avant, on faisait de l'animation de rue pour les enfants au mois d'août, lorsque les entreprises fermaient. Puis il y a eu un spectacle, puis des ateliers... Au fil des années, c'est devenu ce que c'est aujourd'hui. On ne s'attendait vraiment pas à ce que cela prenne autant d'ampleur." Mômes en scène accueille en moyenne 15.000 festivaliers par an.

La scène principale de Mômes en scène, dans le centre-ville de Niederbronn-les-Bains © Radio France - Lucas Martin-Brodzicki

L'une des nouveautés cette année est le village des jeux, un grand espace avec des jeux en bois traditionnels. Il y a aussi un coin détente, des lectures de contes oniriques... Des activités à l'image de l'esprit du festival. "On n'est pas dans un parc d'attractions, sur du zapping en permanence. Nous souhaitons que les festivaliers partagent des émotions, en prenant le temps."

"Nous voulons que les festivaliers partagent des émotions" Véronique Heitz, directrice du RAI

Mômes en scène jouit aussi de la réputation de Niederbronn-les-Bains. "Nous n'avons plus besoin de faire grand chose pour nous faire connaître. Le festival est reconnu sur le territoire et bien plus largement. Et puis nous avons des touristes qui viennent passer un séjour dans notre station thermale et profitent de l'occasion pour assister à l'événement en famille", détaille la maire de la ville Anne Guillier.

