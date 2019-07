Avignon, France

Les Deraïdenz presque sans fard. - Vaucluse Matin.

Personnages protéiformes, marionnettes gigognes, clowns sardoniques, chanteuse désenchantée…, bienvenue dans ce cabaret qui voit et surtout qui vit la nuit. Les « Deraïdenz » combinent influences et expressions dans un univers où la mélancolie reste discrète et le gothique espiègle. Artisanal et imaginatif.