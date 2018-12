OVO, le Cirque du Soleil au Zénith de Strasbourg

Strasbourg, France

La colonie d’insecte d’OVO a pris possession de Strasbourg ce mercredi 5 décembre 2018 !

Les insectes sont venus à la rencontre des Strasbourgeois et ont visité la Petite France et le magnifique Marché de Noel de Strasbourg. Le Cirque du Soleil est de retour à Strasbourg au Zénith du mercredi 5 au dimanche 9 décembre pour 7 représentations.

Le spectacle d'OVO

Depuis sa première représentation à Montréal en avril 2009, plus de 5 millions de spectateurs autour du monde ont eu la chance d’assister à ce spectacle captivant. Cette tournée d’OVO est une nouvelle version du spectacle qui était présenté avant sous le Grand Chapiteau. Cette version du spectacle compte plusieurs numéros inédits, de nouveaux personnages, costumes, pièces de musique originales et une distribution comptant plus de 50 acrobates, musiciens, chanteurs et acteurs venant de 14 pays différents.

Les étonnants insectes d'OVO à Strasbourg au Zénith du 5 au 9 décembre 2018 - Stéphane Meyer

Le nom OVO signifie « œuf » en portugais. Symbole même du cycle de la vie et de la naissance de nombre d’insectes, l’œuf constitue le fil rouge du spectacle. Graphiquement, un insecte se « cache » dans le nom : les deux lettres « O » étant les yeux et le « V » représentant le nez. OVO nous plonge dans un univers insoupçonné qui s’agite à nos pieds, un écosystème grouillant de vie et peuplé d’habitants clandestins — des insectes qui travaillent, mangent, rampent, volettent, festoient, luttent et se courtisent dans une perpétuelle explosion d’énergie et de mouvement. Lorsqu’un œuf apparaît au beau milieu de leur monde, les insectes restent ébahis devant cet objet étrange qui se présente comme une énigme inexplicable — symbole intemporel du cycle de leur vie. OVO, c’est aussi la rencontre amoureuse d’une formidable coccinelle et d’un étrange insecte, nouveau venu au sein de cette frétillante communauté. L’univers de OVO est tout en contrastes. Sauvage et délicat, ce monde au ras du sol est à la fois tendre et torride, tapageur et silencieux, chaotique et paisible. Lorsque le soleil se lève sur un jour nouveau, le cycle de la vie des insectes reprend son cours, perpétuel et fabuleux.

L’équipe de creation est constitué de Guy Laliberté, Guide artistique; Gilles Ste-Croix, Guide artistique; Deborah Colker, Auteure, metteure en scène et chorégraphe; Chantal Tremblay, Directrice de la création; Gringo Cardia, Scénographe et concepteur des accessoires; Liz Vandal, Conceptrice des costumes; Berna Ceppas, Compositeur et directeur musical; Éric Champoux, Concepteur des éclairages; Jonathan Deans, Concepteur du son; Fred Gérard, Concepteur des équipements et des gréements acrobatiques; Philippe Aubertin, Concepteur de la performance acrobatique, Julie Bégin, Conceptrice des maquillages.

Rendez-vous au Zénith de Strasbourg

Mercredi 5 Décembre – 20h

Jeudi 6 Décembre – 20h

Vendredi 7 Décembre – 20h

Samedi 8 Décembre – 16h

Samedi 8 Décembre – 20h

Dimanche 9 Décembre – 13h

Dimanche 9 Décembre – 17h

Tarifs : PRESTIGE – 105€ / CARRE OR – 81€/ CAT 1 – 68€ / CAT 2 – 57€ / CAT 3 - 46€

Renseignements sur les billets: Les billets sont en vente dès maintenant sur www.cirquedusoleil.com/ovo