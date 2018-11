Nancy, France

Le 8 décembre à 14h00 et à 17h00 au Zénith de Nancy venez voir ou revoir la merveilleuse histoire de "Pinocchio"

Pinocchio, le fabuleux Noël sur glisse.

En cette belle nuit de Noël, le Père Noël et la Fée Bleue décident d’offrir à Gepetto et Pinocchio sa marionnette de bois, les plus merveilleux cadeaux. Quel incroyable bonheur pour Gepetto de découvrir au petit matin, la transformation de son adoré pantin de bois, en un véritable et joyeux petit garçon. Pinocchio, lui, peut enfin goûter aux vrais bonheurs, auxquels ont droit tous les enfants.

Au matin de Noël, Pinocchio n’en peut plus d’attendre ! Trop pressé qu’il est de découvrir le monde, il quitte la maison sur la pointe des pieds et part à l’aventure. Gepetto, constatant sa disparition, est très inquiet. La fée bleue et le Père Noël se lancent immédiatement sur les traces de notre petit héros. Les aider à retrouver ce cher pantin, devenu « bien vivant », sera aussi la mission des enfants du public.

En plus de sa dimension humoristique et très interactive avec les spectateurs et surtout les enfants, ce grand spectacle familial de Noël, est aussi l’occasion de découvrir plus de 18 d’artistes et interprètes, issus de nombreuses disciplines :

Patineurs artistiques, acrobates, magiciens de grande illusion et sans oublier, pour le plus grand plaisir des plus petits, les fameux personnages du conte comme le Cricket, le chat, le renard, la fée bleue, Gepetto et le Père Noël lui même.

Si la magie de ce spectacle vous attire. Tentez-votre chance sur l'antenne de France Bleu.