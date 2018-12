Près de Rennes, un 31 au cabaret

Nouvoitou, France

C'est connu dans les cabarets il y a les paillettes des costumes et les plumes des écharpes et des masques... et bien maintenant il y a les poils... de la moustache ! Du nom de l'établissement qui a ouvert il y a un an dans la zone d'activité de l'Ecotay à Nouvoitou au sud de Rennes (Ille-et-Vilaine).

De l'extérieur, le bâtiment ressemble à un entrepôt, mais l'immense moustache arborée fièrement sur la devanture, ainsi que les arbustes taillés à la forme de cet attribut sub-buccal, prouvent aux visiteurs qu'ils sont au bon endroit.

Le cabaret a fêté ses un an début décembre © Radio France - Maxime Bossonney

Car aller au cabaret est une des idées sorties pour ce réveillon de la Saint-Sylvestre. En tout cas l'établissement de Mickaël Coelo fait le plein ce 31 décembre. "On accueille jusqu'à 180-200 personnes" explique le maître des lieux. Des spectateurs qui vont pouvoir profiter, dans une immense salle bleue et argentée du dîner, mais surtout du spectacle.

Les 12 artistes de la troupe enchaînent les tableaux de ce nouveau show intitulé "Acidulé" © Radio France - Maxime Bossonney

Un show intitulé "Acidulé" exécuté par une troupe de 12 artistes en 10 tableaux colorés qui mélange "jazz, sixties, pop, flamenco, danse africaine et French Cancan".

Car le cabaret Moustache se veut moderne, bien loin du célèbre Moulin Rouge parisien et du froufrou des revues. "Le cabaret à une image ringard, on veut donc attirer les plus jeunes, en utilisant des choix de musiques audacieux comme du Rihanna ou du Lady Gaga" précise Mickaël Coelo.

Mais une question demeure : pourquoi "Moustache" pour un cabaret ? Là Mickaël Coelo botte en touche. " C'est venu comme ça, c'est percutant ! C'est dans l'air du temps avec les barbes des Hipsters !" Poilant non ?