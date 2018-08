VIDÉO- Répétition des musiciens du Festival du Périgord noir en Dordogne

Par Mathilde Errard, France Bleu Périgord

Le Festival du Périgord noir accueille depuis vendredi 10 août une ... de musiciens et de chanteurs de l'académie internationale du baroque. Ils interpréteront Le Triomphe du Temps et de la Désillusion de Haendel, interprétée samedi 18 et dimanche 19 août dans l'Abbaye de Saint-Amand-de-Coly.