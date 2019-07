Avignon, France

Une heure vingt pour adapter la pièce « Richard III » de Shakespeare c’est court peut-être mais pourtant rien ne manque dans l’adaptation faite par la compagnie des Impromptus.

La pièce, rythmée par les mêmes accords de piano, presque lancinant, nous fait traverser la manche.

Là-bas, dans l’Angleterre de 1473 l’heure est grave et Richard, le tyran, n’hésitez pas à commettre des meurtres pour arriver au pouvoir.

Définitivement contemporaine, la pièce Richard, mise en scène par William Franchi, occupe tout l’espace scénique et même les gradins.

Les acteurs jouent le jeu du travestissement, des masques et du théâtre d’ombre.

À plusieurs reprises le public semble plongé dans un univers parallèle grâce à l’emploi de la lumière ultraviolette.

Les protagonistes s’écroulent un à un face aux démentiel roi Richard. Finalement, mes tambours claquent, la guerre arrive.

Richard vaincu, prêt à troquer son royaume pour un cheval nous abandonne. Le livre se referme, la pièce est terminée et on aurait voulu qu’elle durât plus longtemps.